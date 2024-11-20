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Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 20 ноября

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в Москве в среду, 20 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье — от нуля до плюс 5 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве будет в районе плюс 3 градусов, по области — около нуля градусов.

До 15 миллиметров осадков ожидается в Москве в четверг, 21 ноября. Этот день может стать самым дождливым с начала месяца, считают синоптики.

Постоянный снежный покров может установиться в столице в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. Всего в конце этой недели в столичном регионе выпадет до 40−60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября.