В Красноярске на месте рынков «Луч» и «Южный» построят школу и детсад

Стало известно, что построят на месте рынков «Луч» и «Южный». В рамках программы КРТ на улицах Шахтеров и Абытаевской планируется возведение многоэтажных жилых домов, школы на 1280 мест, детского сада на 300 мест, а также подземных парковок, торговых объектов и общественных пространств. Общая площадь застройки составит 18 гектаров.
Срок реализации данного проекта составит 8 лет. Подрядчиком выступит компания СЗ «Мегаполис», принадлежащая Александру Якубовичу, который в 2024 году занял 76-е место в списке самых состоятельных жителей региона.
Представители мэрии отметили, что инвестор возьмет на себя расходы по строительству детского сада, а также выкупит участок для школы и передаст его городу безвозмездно. Кроме того, застройщик предоставит 20 однокомнатных квартир для детей-сирот и обеспечит строительство дорог.
Ранее рассказывали, что в Красноярске хотят расширить улицу Свердловскую.