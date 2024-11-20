В Красноярске на месте рынков «Луч» и «Южный» построят школу и детсад

Представители мэрии отметили, что инвестор возьмет на себя расходы по строительству детского сада, а также выкупит участок для школы и передаст его городу безвозмездно. Кроме того, застройщик предоставит 20 однокомнатных квартир для детей-сирот и обеспечит строительство дорог.