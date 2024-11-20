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Синоптики назвали день резкого похолодания в Уфе

Резко похолодает в Уфе уже в первые дни календарной зимы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько еще продлятся теплые ноябрьские дни в Уфе. По словам синоптиков, вся последняя декада месяца будет отличаться плюсовой температурой днем, до минус пяти столбики термометров будут опускаться лишь ночью.

Резкое похолодание придет с календарной зимой, говорят метеорологи. Так, второго декабря синоптики обещают −9 днем. К концу же недели температура понизится до −21 градуса днем, а в ночные часы до −26 градусов.

До середины декабря установится настоящая зимняя морозная погода.

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