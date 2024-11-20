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В Красноярске поднимут цены на каток у БКЗ

Жителей города предупредили в Красгорпарке о том, что в этом сезоне на катке повысятся цены.

Источник: AP 2024

В Красноярске начались работы по заливу катка на Стрелке. Подготовка началась еще 19 ноября, но ожидается, что каток откроет свои двери к концу месяца. Однако точная дата начала работы пока не озвучена.

С этого сезона стоимость входа на каток у БКЗ увеличится. В будние дни билет обойдется в 270 рублей вместо прежних 250, а в выходные и праздничные дни — 420 рублей вместо 400. При этом аренда коньков останется на уровне 250 рублей.

Ранее мы рассказывали, что канадец построил бесплатный каток под Красноярском. Также отметим, что в Красноярске уже начал работать первый каток.