Виталий Хоценко и глава минпромторга России Антон Алиханов обсудили развитие промышленности в регионе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. На встрече обсуждалась индустриальная сфера региона, дальнейшие планы и перспективы.
Промышленное производство в Омской области в последние годы показывает ежегодный прирост. Как сообщил Виталий Хоценко, также идет активная работа над созданием промышленной инфраструктуры.
Так, только за последний год в реестр минпромторга вошло три индустриальных парка и один промышленный технопарк Омской области, подана заявка на регистрацию еще двух промышленных кластеров. В части промышленной кооперации в 2024 году создано девять региональных промышленных кластеров и три межрегиональных. Регион в числе первых в России участвует в новой федеральной мере поддержки парков на возмещение части затрат по созданию инженерной инфраструктуры.
Кроме того, омичи развивают сотрудничество с соседними государствами, сейчас прорабатывается возможность создания международного кластера с Беларусью и Казахстаном.
Учитывая высокий промышленный потенциал региона, планируется организовать в Омске серийный выпуск отдельных агрегатов для беспилотников. Это решение поддержано и будет реализовано в ближайшие полтора года на базе завода им. Баранова.
На встрече Виталий Хоценко предложил министерству промышленности и торговли провести в регионе Координационный совет по промышленности при минпромторге России с участием всех министров промышленности страны в 2025 году. Это позволит обменяться с коллегами лучшими практиками реализации проектов.