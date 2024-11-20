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Виталий Хоценко и глава минпромторга России Антон Алиханов обсудили развитие промышленности в регионе

Губернатор Омской области предложил провести в Омске Координационный совет по промышленности.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. На встрече обсуждалась индустриальная сфера региона, дальнейшие планы и перспективы.

Промышленное производство в Омской области в последние годы показывает ежегодный прирост. Как сообщил Виталий Хоценко, также идет активная работа над созданием промышленной инфраструктуры.

Так, только за последний год в реестр минпромторга вошло три индустриальных парка и один промышленный технопарк Омской области, подана заявка на регистрацию еще двух промышленных кластеров. В части промышленной кооперации в 2024 году создано девять региональных промышленных кластеров и три межрегиональных. Регион в числе первых в России участвует в новой федеральной мере поддержки парков на возмещение части затрат по созданию инженерной инфраструктуры.

Кроме того, омичи развивают сотрудничество с соседними государствами, сейчас прорабатывается возможность создания международного кластера с Беларусью и Казахстаном.

Учитывая высокий промышленный потенциал региона, планируется организовать в Омске серийный выпуск отдельных агрегатов для беспилотников. Это решение поддержано и будет реализовано в ближайшие полтора года на базе завода им. Баранова.

На встрече Виталий Хоценко предложил министерству промышленности и торговли провести в регионе Координационный совет по промышленности при минпромторге России с участием всех министров промышленности страны в 2025 году. Это позволит обменяться с коллегами лучшими практиками реализации проектов.