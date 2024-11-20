Виталий Хоценко и глава минпромторга России Антон Алиханов обсудили развитие промышленности в регионе

Так, только за последний год в реестр минпромторга вошло три индустриальных парка и один промышленный технопарк Омской области, подана заявка на регистрацию еще двух промышленных кластеров. В части промышленной кооперации в 2024 году создано девять региональных промышленных кластеров и три межрегиональных. Регион в числе первых в России участвует в новой федеральной мере поддержки парков на возмещение части затрат по созданию инженерной инфраструктуры.