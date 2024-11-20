В Роспотребнадзоре назвали вирусы, которыми болеют омичи в ноябре

Случаев гриппа в Омске ещё не было. На 18 ноября в регионе от гриппа привито более 900 тысяч человек, что составляет 82,4% от плана вакцинации. Среди них более 280 тысяч детей. Жители могут получить прививку против гриппа в поликлиниках, по месту работы или учебы, а также в лицензированных медицинских центрах.