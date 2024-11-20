В Роспотребнадзоре назвали вирусы, которыми болеют омичи в ноябре

С 11 по 17 ноября в Омской области заболеваемость респираторными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами негриппозной природы, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По результатам лабораторного мониторинга, в пейзаже вирусов лидируют риновирусы (35,4%), вирусы парагриппа (17,6%) и сезонные коронавирусы (11,7%). COVID-19 занимает 23,5% от общего числа выявленных случаев, бокавирусы и аденовирусы составляют по 5,9%.
Случаев гриппа в Омске ещё не было. На 18 ноября в регионе от гриппа привито более 900 тысяч человек, что составляет 82,4% от плана вакцинации. Среди них более 280 тысяч детей. Жители могут получить прививку против гриппа в поликлиниках, по месту работы или учебы, а также в лицензированных медицинских центрах.
Медики напоминают о мерах профилактики: носить маски, тщательно мыть руки, использовать антисептики и избегать мест массового скопления людей. Это особенно актуально в условиях активной циркуляции вирусов.