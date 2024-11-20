Жительница Иркутской области должна вернуть более 400 тысяч маткапитала

В ноябре 2013 года жительница поселка Залари, воспитывающая двух детей, вложила маткапитал (более 408 тысяч рублей) в покупку квартиры в Усолье-Сибирском. Собиралась якобы улучшить жилищные условия, только вот в течение шести месяцев она не оформила новое жилье в общую долевую собственность с детьми.