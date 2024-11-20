Жительница Иркутской области должна вернуть более 400 тысяч маткапитала

В Заларинском районе с женщины взыщут средства материнского капитала, которые она использовала не по назначению. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
В ноябре 2013 года жительница поселка Залари, воспитывающая двух детей, вложила маткапитал (более 408 тысяч рублей) в покупку квартиры в Усолье-Сибирском. Собиралась якобы улучшить жилищные условия, только вот в течение шести месяцев она не оформила новое жилье в общую долевую собственность с детьми.
— Проверка показала, что в январе 2014 женщина, обналичив средства материнского капитала, продала квартиру третьим лицам, а значит, допустила нецелевое использование сертификата. Её действиям дана уголовно-правовая оценка, — прокомментировали в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд, который принял решение. Сибирячка должна вернуть все деньги обратно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте задержали рейс до Иркутска из-за непогоды и позднего прибытия судна. Самолет должен вылететь по маршруту сегодня, 20 ноября.