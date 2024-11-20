Канадец залил бесплатный каток на своем участке под Красноярском

Мигрант из Канады оборудовал на своем участке под Красноярском хоккейную коробку и каждый год заливает там бесплатный каток. Его историей поделились в группе «Хоккей с мячом в Сосновоборске».
Мэтью (Матвей) Берри родился в канадском городе Эдмонтон, обучался в семинарии в Торонто, а в 1998 году поехал на практику в Красноярск, где прожил три года, занимаясь благотворительностью и службой.
Затем женился на русской девушке Наталье и переехал в Сосновоборск. Семья воспитывает троих детей. Старший из них, Адам, занимается хоккеем с мячом, благодаря чему канадец познакомился с этим видом спорта.
На своем участке он построил хоккейную коробку с освещением, небольшую раздевалку и прокат коньков. Экипировку из Канады помогли привезти друзья. Матвей сам заливает каток с помощью маленького трактора, оборудованного под заливочную технику.
Взять коньки напрокат и покататься на участке канадца может любой желающий абсолютно бесплатно. Матвей мечтает однажды организовать детский турнир по хоккею с мячом.