В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Валерию Игнатову

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в церемонии торжественного открытия приняли участие мэр города Руслан Болотов, депутаты городской Думы, Почетные граждане столицы Прибайкалья, представители Советов ветеранов, общественные деятели, родственники, иркутяне.
«Мы продолжаем добрую традицию увековечивания памяти выдающихся земляков. Это дань уважения городу и его жителям, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. Валерий Викторович был одним из тех людей, после общения с которыми оставалось “послевкусие” доброго, настоящего, правильного. Это человек-эпоха. Он прошел через сложные этапы формирования Российской государственности: от восстановления Советского Союза после Великой Отечественной войны, строительства новых городов и до наших дней, был непосредственным участником многих процессов. Валерий Викторович — пример целеустремленности, ответственности и высочайшего профессионализма для всех нас», — отметил Руслан Болотов.
Коллеги, друзья и родственники делились воспоминаниями о Валерии Игнатове, рассказывали отдельные эпизоды о его работе на Братском ЛПК, куда он отправился из Москвы по комсомольской путевке, о деятельности в должности председателя областного Совета ветеранов, где он отстаивал интересы жителей. Его внук Сергей Игнатов подчеркнул, что жизненный путь дедушки стал для него примером при выборе профессии. Он стремится достойно нести память о нем и передавать детям.
«Мемориальная доска на доме, в котором долгие годы жил Валерий Викторович, станет достойным напоминанием горожанам и гостям Иркутска о деятеле, который многое сделал для областного центра и всего региона. Наверняка, проходя мимо, кто-то заинтересуется его биографией, постарается выяснить детали. А это и есть то, к чему мы стремимся: обеспечить связь поколений, сохранить память о людях и уважение к нашей истории», — подчеркнул Почетный гражданин Иркутска Гайдар Гайдаров.
Справка:
Валерий Викторович Игнатов родился 13 марта 1941 года в Москве. В 1971-м окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-электрик, в 1976-м — высшую партийную школу в Новосибирске.
Прошел трудовой путь от слесаря-инструментальщика на московском авиационном заводе, секретаря комсомольской организации Всесоюзной комсомольской стройки Братского ЛПК до первого секретаря Иркутского обкома ВЛКСМ.
В 1975—1979 годах — первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС. С 1979 по 1985 годы — первый секретарь Иркутского горкома КПСС.
С 1985 по 1987 годы был заместителем начальника управления строительства в Управлении «Братскгэсстрой». С 1987-го возглавлял общественные организации: Иркутское отделение общества Советско-Японской дружбы и общество охраны памятников истории и культуры. С 2007 по 2020 годы занимал пост председателя Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в состав которой входило 140 тысяч пенсионеров Иркутска.
Валерий Игнатов был награжден орденами «Трудового красного знамени», «Знак Почета», «Дружбы», знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медалью «Ветеран труда», имел множество других медалей, грамот и благодарностей. В 2017 году решением городской Думы ему присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска».
Ушел из жизни 19 ноября 2020 года.