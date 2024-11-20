В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Валерию Игнатову

Коллеги, друзья и родственники делились воспоминаниями о Валерии Игнатове, рассказывали отдельные эпизоды о его работе на Братском ЛПК, куда он отправился из Москвы по комсомольской путевке, о деятельности в должности председателя областного Совета ветеранов, где он отстаивал интересы жителей. Его внук Сергей Игнатов подчеркнул, что жизненный путь дедушки стал для него примером при выборе профессии. Он стремится достойно нести память о нем и передавать детям.