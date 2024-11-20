21-летний иркутянин прокатил приятелей на крыше машины

В погоне то ли за хайпом, то ли за адреналином 21-летний иркутянин получил крупные неприятности в виде сразу трех протоколов об административных правонарушениях, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу МВД по Иркутской области.