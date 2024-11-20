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21-летний иркутянин прокатил приятелей на крыше машины

В погоне то ли за хайпом, то ли за адреналином 21-летний иркутянин получил крупные неприятности в виде сразу трех протоколов об административных правонарушениях, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу МВД по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Как рассказали полицейские, молодой человек был привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки людей:

«В ходе мониторинга социальных сетей внимание автоинспекторов привлекла видеозапись с автомобилем Hyundai IX35, который двигался по Плишкинскому тракту Иркутского района с двумя мужчинами на крыше. В кратчайшие сроки полицейские установили личность водителя и задержали его».

Веселившийся таким небезопасным способом водитель теперь ответит по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях: о перевозке людей вне кабины автомобиля, об управлении транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, и об отсутствии полиса ОСАГО.

ГИБДД