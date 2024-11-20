21-летний иркутянин прокатил приятелей на крыше машины

Как рассказали полицейские, молодой человек был привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки людей:
«В ходе мониторинга социальных сетей внимание автоинспекторов привлекла видеозапись с автомобилем Hyundai IX35, который двигался по Плишкинскому тракту Иркутского района с двумя мужчинами на крыше. В кратчайшие сроки полицейские установили личность водителя и задержали его».
Веселившийся таким небезопасным способом водитель теперь ответит по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях: о перевозке людей вне кабины автомобиля, об управлении транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, и об отсутствии полиса ОСАГО.