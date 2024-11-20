Наиль Якупов: «Обиднее, что “Авангард” не может выдать более длинную серию побед»

«Авангард» 19 ноября дома проиграл в матче чемпионата КХЛ минскому «Динамо» 2:5. Игру после ее окончания оценил форвард Наиль Якупов, недавно вернувшийся в состав «ястребов» и начинавший сезон в качестве игрока «Куньлуня». Как отметил нападающий, адаптация в команде заново для него должна пройти легче.
— По ощущениям, много нужно будет вам времени, чтобы «вкатиться» в состав «Авангарда» снова — в плане игрового взаимодействия, «физики», психологии?
— Точно не знаю. Но я уже ведь здесь играл, не только что пришел сюда летом. За счет этого будет легче.
— Как именно собственную игру сегодня оцените?
— В любом случае у меня было небольшое волнение, все мы люди живые, но мне важно было быстрее начать, так что рад, что уже появился в составе на матч, чтобы усваивать понимание системы. Увидеть, как идет взаимодействие. В целом получилось неплохо, но хвалить себя прямо не стану, так обычно не делают. Есть моменты, над которыми еще работать, есть то, что самому понравилось. Думаю, от игры к игре буду еще больше прибавлять, всегда есть к чему стремиться. И здесь все условия для такого роста созданы. И каких моментов пока мне не хватает, я их наберу.
— Тренеры уже сказали, что конкретно с этими партнерами по тройке будете играть и дальше?
— Нет, про это ничего не сказали. Сегодня и начинал я игру в одном сочетании, а потом перевели к другим. Конкретики тут не было, просто говорили, что теперь выходить уже вот с этими, и все.
— Да, вы по ходу матча перешли к Буше, с ним раньше играли в регулярном турнире чемпионского сезона. Какие есть объяснения такого перевода?
—То, что было года три-два назад — там много хороших моментов, но Рид, я думаю, не из тех, кто будет капризно выбирать партнеров, и, думаю, к любым может приспособиться. Это была не наша с ним инициатива, понятно, что есть вещи, которые хотелось бы улучшить. Но все равно с практикой это будет происходить, было бы чудом, если бы у нас все пошло очень гладко. Но два-три момента, очень близких к голу, было.
— Возможно, для болельщиков обиднее всего, что вели 1:0, но в итоге все же проиграли. Как это прокомментируете?
— Обиднее скорее, что хочется серию побед подлиннее, но не получается. И при домашней публике уходить со льда с высоко поднятой головой, добившись успеха. Выиграв больше двух матчей подряд.
Следующая игра у нашей команды дома, 22 ноября. Ее соперником будет «Адмирал».