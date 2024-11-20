Наиль Якупов: «Обиднее, что “Авангард” не может выдать более длинную серию побед»

— В любом случае у меня было небольшое волнение, все мы люди живые, но мне важно было быстрее начать, так что рад, что уже появился в составе на матч, чтобы усваивать понимание системы. Увидеть, как идет взаимодействие. В целом получилось неплохо, но хвалить себя прямо не стану, так обычно не делают. Есть моменты, над которыми еще работать, есть то, что самому понравилось. Думаю, от игры к игре буду еще больше прибавлять, всегда есть к чему стремиться. И здесь все условия для такого роста созданы. И каких моментов пока мне не хватает, я их наберу.