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В Иркутске второй раз перенесли рейс в Усть-Кут из-за непогоды

Информация о том, когда лайнер отправится по маршруту, станет известна к 17:00.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Иркутска 19 ноября 2024 самолет не смог вылететь до Усть-Кута. Как рассказали КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, причиной задержки стала техническая неисправность лайнера.

Вылет сначала перенесли на 11:40 20 ноября, но из-за непогоды снова отложили.

— В связи с погодными условиями вылет рейса задерживается. Информация о времени будет известна к 17:00. 68 пассажиров разместили в гостинице, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас прокуратура контролирует, чтобы пассажиров обеспечили не только временным жильем, но и горячим питанием.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет не смог вылететь из Усть-Кута в Иркутск из-за непогоды и позднего прибытия воздушного судна. Вылет перенесли с 12:20 19 ноября на 14:00 20 ноября (прим. ред. — по местному времени).