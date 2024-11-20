В Иркутске второй раз перенесли рейс в Усть-Кут из-за непогоды

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет не смог вылететь из Усть-Кута в Иркутск из-за непогоды и позднего прибытия воздушного судна. Вылет перенесли с 12:20 19 ноября на 14:00 20 ноября (прим. ред. — по местному времени).