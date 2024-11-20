В Иркутске второй раз перенесли рейс в Усть-Кут из-за непогоды

В аэропорту Иркутска 19 ноября 2024 самолет не смог вылететь до Усть-Кута. Как рассказали КП-Иркутск в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре, причиной задержки стала техническая неисправность лайнера.
Вылет сначала перенесли на 11:40 20 ноября, но из-за непогоды снова отложили.
— В связи с погодными условиями вылет рейса задерживается. Информация о времени будет известна к 17:00. 68 пассажиров разместили в гостинице, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас прокуратура контролирует, чтобы пассажиров обеспечили не только временным жильем, но и горячим питанием.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет не смог вылететь из Усть-Кута в Иркутск из-за непогоды и позднего прибытия воздушного судна. Вылет перенесли с 12:20 19 ноября на 14:00 20 ноября (прим. ред. — по местному времени).