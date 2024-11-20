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Башкирию ждет аномально теплая погода

Сегодня, 20 ноября, через территорию Башкирии пройдет атмосферный фронт, который обеспечит погоду с мокрым снегом и дождем от небольших до умеренных. Об этом сообщили в Башгидромете.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Башинформ

Местами по республике прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.

«Во второй половине недели погоду в Башкирии определит западная периферия антициклона. Будет поступать теплая воздушная масса с южных широт», — отметили синоптики.

В эти дни ожидаются значительные положительные аномалии температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4−6 градусов. Преобладающая температура воздуха ночью 0, −5 градусов, при прояснениях по юго-востоку до −10, днем +3, −2 градуса.

Местами по республике будут наблюдаться небольшие осадки и гололед.