Башкирию ждет аномально теплая погода

Местами по республике прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.
«Во второй половине недели погоду в Башкирии определит западная периферия антициклона. Будет поступать теплая воздушная масса с южных широт», — отметили синоптики.
В эти дни ожидаются значительные положительные аномалии температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4−6 градусов. Преобладающая температура воздуха ночью 0, −5 градусов, при прояснениях по юго-востоку до −10, днем +3, −2 градуса.
Местами по республике будут наблюдаться небольшие осадки и гололед.