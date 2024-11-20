В Башкирии 60 человек попали в больницу с коронавирусом

В Башкирии выросло число заражений коронавирусом. Согласно обновленной статистике, с 11 по 17 декабря, на территории республики выявлено 528 случаев ковида. Отмечается, что 60 жителям Башкирии понадобилась помощь в условиях стационара.
За минувшую неделю с медицинского учета были сняты более полутысячи человек. Показатель выздоровления вырос на 537.
Новых случаев смерти за указанный период зарегистрировано не было.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.