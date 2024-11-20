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В Башкирии 60 человек попали в больницу с коронавирусом

Оперштаб озвучил недельные данные.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число заражений коронавирусом. Согласно обновленной статистике, с 11 по 17 декабря, на территории республики выявлено 528 случаев ковида. Отмечается, что 60 жителям Башкирии понадобилась помощь в условиях стационара.

За минувшую неделю с медицинского учета были сняты более полутысячи человек. Показатель выздоровления вырос на 537.

Новых случаев смерти за указанный период зарегистрировано не было.

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