В РФ создали национальную сеть мониторинга эмиссии СО2 из почв

«В основе создания сети — единый методологический подход, основу которого составляет камерный метод исследования. Сегодня наша сеть объединяет 105 площадок мониторинга, расположенных в различных природно-климатических зонах и экосистемах, в том числе в степях и тундрах, которые много лет оставались наименее изучены в отношении эмиссии CO2 из почв. В 2025—2030 годах, на втором этапе создания Российской системы климатического мониторинга, мы планируем расширять сеть до 188 площадок. Их число будет увеличено в тундровых и лесотундровых экосистемах в криолитозоне, степных, пастбищных и агроэкосистемах, а также в остающихся слабоизученными нарушенных лесных экосистемах, например, на вырубках и гарях», — заявила завлабораторией Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, глава направления «Оценка эмиссии парниковых газов из почв» консорциума «РИТМ углерода» Ирина Курганова, чьи слова приводятся в сообщении.