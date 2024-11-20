В РФ создали национальную сеть мониторинга эмиссии СО2 из почв

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые научного консорциума «РИТМ углерода» завершили создание национальной сети мониторинга эмиссии двуокиси углерода (СО2) из почв в России. Сеть из 105 площадок создана в ходе первого этапа работы над проектом создания Российской системы климатического мониторинга и является его частью, сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума.
«В основе создания сети — единый методологический подход, основу которого составляет камерный метод исследования. Сегодня наша сеть объединяет 105 площадок мониторинга, расположенных в различных природно-климатических зонах и экосистемах, в том числе в степях и тундрах, которые много лет оставались наименее изучены в отношении эмиссии CO2 из почв. В 2025—2030 годах, на втором этапе создания Российской системы климатического мониторинга, мы планируем расширять сеть до 188 площадок. Их число будет увеличено в тундровых и лесотундровых экосистемах в криолитозоне, степных, пастбищных и агроэкосистемах, а также в остающихся слабоизученными нарушенных лесных экосистемах, например, на вырубках и гарях», — заявила завлабораторией Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, глава направления «Оценка эмиссии парниковых газов из почв» консорциума «РИТМ углерода» Ирина Курганова, чьи слова приводятся в сообщении.
Выбросы СО2 из почв часто отождествляют с почвенным дыханием. Это один из крупнейших потоков в глобальном круговороте углерода. Почвенное дыхание на порядок превышает антропогенные выбросы CO2. Величину эмиссии СО2 из почв и структуру годовых потоков определяют три группы факторов: абиотические (температура, влажность, свет), биотические (растения, почва, микробное сообщество) и антропогенные (вырубки, пожары, техногенные загрязнения).
Обобщив данные, полученные на 75 площадках мониторинга в различных природных экосистемах России в 2023 году, ученые консорциума установили, что от тундры до лесостепи отчетливо прослеживается влияние температуры на значения среднелетней и максимальной среднемесячной эмиссии СО2 из почв. Самые низкие значения эмиссии СО2 из почв ученые зарегистрировали в тундровых и болотных экосистемах. Среди различных типов леса России меньше всего СО2 поступает в атмосферу из почв лиственничников.
По обобщенным данным, в 2023—2024 годах летние потоки СО2 из почв на территории России составили от 33% до 63% суммарной годовой эмиссии и в пределах одной биоклиматической зоны и существенно зависели от вида землепользования. Так, при увеличении среднегодовой температуры воздуха наблюдалось снижение вклада летнего сезона в годовой поток CO2.
«Мы разработали структуру базы данных по эмиссии СО2 из почв в наземных экосистемах России, которая включает почти 90 различных параметров. Она содержит как данные экспериментальных определений скорости эмиссии СО2 из почв и расчетные оценки суммарных годовых потоков СО2 на основе разных подходов, так и общие характеристики площадок исследований, основные почвенные параметры для верхних почвенных горизонтов. Все это поможет нам выявить закономерности формирования потоков СО2 на территории России и в дальнейшем строить прогнозы при различных климатических сценариях», — добавила Курганова.