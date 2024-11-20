Возле мэрии Владивостока стала ежедневно дежурить скорая

Как объяснили в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока», временный пост для оказания помощи в этом месте установили, чтобы оперативно реагировать на сигналы. Центр столицы Приморья очень многолюден, здесь местные жители и туристы, часто собираются пробки на дорогах, а от мэрии удобно выезжать в разные точки.