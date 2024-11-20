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Возле мэрии Владивостока стала ежедневно дежурить скорая

Автомобиль реанимации начал дежурить у здания мэрии Владивостока. Эту точку врачи выбрали не потому, что у чиновников тяжелая работа, сопряженная с риском для здоровья.

Источник: РИА "Новости"

Как объяснили в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока», временный пост для оказания помощи в этом месте установили, чтобы оперативно реагировать на сигналы. Центр столицы Приморья очень многолюден, здесь местные жители и туристы, часто собираются пробки на дорогах, а от мэрии удобно выезжать в разные точки.

По нормативам экстренная помощь должна быть оказана в течение двадцати минут. Приморские медики рассчитывают, что теперь им легко будет уложиться в такой хронометраж. Бригада СМП дежурит возле администрации с девяти утра до восьми вечера. В ожидании вызовов врачи находятся в выделенном для них помещении в мэрии.

здоровье