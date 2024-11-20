Федеральные трассы Башкирии будут расширены до 4 полос на всех участках

Напомним, как новый инфраструктурный проект расширения трассы было презентовано в 2023 году на подобной «Транспортной неделе». В августе этого года работы от Стерлитамакского КПМ начались на участке Стерлитамак — Салават. Дорожники начали работу на участке длиной 23 км до поселка Веселый. Разрешения на это расширение республика добивалась три года. Проект по федеральному финансированию рассчитан на 2024−2026 годы.