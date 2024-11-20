Федеральные трассы Башкирии будут расширены до 4 полос на всех участках

Республика получила подтверждение о поддержке этой инициативы. Об этом в соцсетях рассказал глава РБ Радий Хабиров по итогам переговоров, которые руководство республики провело на «Транспортной неделе» в Москве.
«Уже есть понимание, что постепенно мы доведем до 4 полос все участки М-5 и М-7 в нашем регионе. В следующем году начинаем основной объем работ на трассе Р-240 — от Стерлитамака до Зиргана», — отметил Хабиров.
Напомним, как новый инфраструктурный проект расширения трассы было презентовано в 2023 году на подобной «Транспортной неделе». В августе этого года работы от Стерлитамакского КПМ начались на участке Стерлитамак — Салават. Дорожники начали работу на участке длиной 23 км до поселка Веселый. Разрешения на это расширение республика добивалась три года. Проект по федеральному финансированию рассчитан на 2024−2026 годы.
Также делегация из РБ договорилась об увеличении дорожного фонда. Эти средства пойдут на содержание и развитие региональной дорожной сети, в том числе на программу «фонящих дорог». На полях форума также обсуждали развитие речного флота, строительство мостов и другие проекты.