Чехов, хокку, чешский Моцарт. Что смотреть и слушать в Нижнем Новгороде?

С подробностями — nn.aif.ru.
Век археолога.
Выдающийся археолог Виталий Черников посвятил жизнь изучению удивительного, скрытого под землёй прошлого Нижегородского края. На счету экспедиций, которыми руководил Виталий Фёдорович, километры пройденных дорог, сотни открытых поселений, селищ и могильников, десятки исследованных памятников археологии.
В Никольской башне кремля к вековому юбилею учёного открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В. Ф. Черникова» (6+). Там собраны биографические материалы, архивные документы, фотографии и личные вещи археолога, но главное — артефакты, обнаруженные его экспедициями.
Часть находок связана с исследованиями первобытных памятников, часть — обнаружена на раскопках финно-угорских могильников и средневековых слоёв Городца и Нижнего Новгорода. В общей сложности это 250 экспонатов. Многие археологические находки выставили на всеобщее обозрение впервые.
Например, таковы артефакты, найденные в 1974 году при раскопках Желтухинского могильника второй половины V — начала VIII веков. Археологи тогда нашли перстни, браслеты, уникальные нагрудные бляхи, прекрасную подвеску в виде уточки и ещё много интересного и необычного.
В первый раз выставят и материалы раскопок 1960 года на территории Городца. Здесь в центре внимания — набор средневекового ювелира с молоточком, зубилом, сверлом и напильником.
Экспозиция расскажет и о быте советских археологических экспедиций.
Птицы и цветы.
Удивительный мир прекрасных цветов особенно влечёт в холодном, тёмном ноябре. Таковы работы художницы Дарьи Кириченко. По мнению искусствоведов, её картины — это не просто ботаническая иллюстрация. Образы и форма у Дарьи Кириченко близки к философии восточных мастеров жанров хуаняо или катёга, где главные герои работ — птицы и цветы.
Кириченко в основном пишет в сложной и капризной технике акварели, но есть у неё и работы в смешанной технике. Например, автопортрет художницы. Дарья как бы ведёт «хрупкий диалог» с безмолвными собеседниками — сухоцветами тюльпанов и ирисов, колосьями ржи. Произведения Дарьи Кириченко словно деликатно приглашают зрителя к созерцанию и размышлению.
В филиале Нижегородского государственного художественного музея «Искусство XX века» на выставке «Хрупкие диалоги» (6+) работы Дарьи сопровождают хокку — произведения в жанре традиционной японской лирической поэзии. В экспозиции более 50 произведений последних лет.
Маленькие трагедии дяди Вани.
«Вы сущий демон. Сколько бедных женщин Вы погубили?» — говорили герои «Каменного гостя» (16+) Пушкина о коварном Дон Гуане. Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» пытается переосмыслить одну из «Маленьких трагедий» Пушкина. Это спектакль-эксперимент, попытка в музыке и пластике ответить на вопросы: способен ли по-настоящему любить «безбожный Дон Гуан»? Или это лишь очередная история искусного соблазнения недоступной красавицы? Ответы будут искать 23 ноября.
А 27 ноября на сцене «Дядя Ваня» (12+) по одноимённой пьесе Антона Чехова. Как часто герои Чехова говорят не то, что думают, любят не тех, кого хотят, живут не так, как хотят… И драма их жизни — в том, что всё можно изменить, но страх перемен сильнее всего.
В постановке театра «Преображение» есть чеховский юмор, сострадание к его героям. Пьеса воплощена в классической эстетике, сочетающей новую режиссёрскую трактовку, самобытные актёрские работы и камерное оформление.
«Восток» в натуральную величину.
Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на обзорную экскурсию (12+) 24 ноября. Её посетители смогут побывать в малых залах «Астрономия» и «Космонавтика», в Большом Звёздном зале, а также увидеть круговую экспозицию на втором этаже планетария.
Зал «Астрономия» знакомит со звёздным небом, созвездиями и звёздами. Кроме того, здесь можно увидеть метеориты, в разное время найденные на Земле.
Зал «Космонавтика» напоминает отсек космической станции. Там есть тренажёр «Союз — ТМА», предназначенный для отработки навыков ручного сближения и стыковки с международной космической станцией.
В Большом Звёздном зале можно отправиться в виртуальное путешествие под 16-метровым полусферическим куполом-экраном.
На втором этаже планетария располагается круговая экспозиция. Там есть, например, модель аэродромической машины Ломоносова, макет первого искусственного спутника Земли и макет космического корабля «Восток» в натуральную величину.
Он был как Моцарт.
Леоша Яначека называют певцом славянской души. «Он был вроде Моцарта — человеком сложным в жизни и совершенно ангелоподобным в музыке», — в своё время говорил известный дирижёр Петер Феранец о чешском композиторе, фольклористе, музыкальном теоретике и педагоге.
В творчестве Яначека национальные черты были определяющими. Из экспедиций по родной Чехии он привозил народные песни, сказы, записи голосов и мастерски заставлял фольклор по-новому звучать в своих сочинениях.
Однако современники не сразу приняли музыкальный язык Леоша Яначека. Лишь после Первой мировой войны его самобытные произведения обрели своих поклонников.
Творчество чешского композитора было тесно связано и с русской культурой. Оперы «Катя Кабанова» (12+) и «Записки из мёртвого дома» (12+) по мотивам произведений русских классиков Островского и Достоевского — сегодня уже классика мирового музыкального театра. По праву считается шедевром композиторской мысли струнный квартет «Крейцерова соната» (12+) по мотивам одноимённого произведения Льва Толстого.
30 ноября в концертном Пакгаузе на Стрелке будет звучать музыка Яначека (12+). Лучшие произведения «певца славянской души» исполнит оркестр La Voce Strumentale.