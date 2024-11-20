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Чехов, хокку, чешский Моцарт. Что смотреть и слушать в Нижнем Новгороде?

Увидеть то, что тысячелетиями было скрыто под землёй, услышать произведения «чешского Моцарта», стать ближе к звёздам… Хочется успеть всё! И это вполне реально для нижегородцев и гостей «Культурной столицы-2024».

Источник: Театр "Преображение". Нижний Новгород

С подробностями — nn.aif.ru.

Век археолога.

Выдающийся археолог Виталий Черников посвятил жизнь изучению удивительного, скрытого под землёй прошлого Нижегородского края. На счету экспедиций, которыми руководил Виталий Фёдорович, километры пройденных дорог, сотни открытых поселений, селищ и могильников, десятки исследованных памятников археологии.

В Никольской башне кремля к вековому юбилею учёного открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В. Ф. Черникова» (6+). Там собраны биографические материалы, архивные документы, фотографии и личные вещи археолога, но главное — артефакты, обнаруженные его экспедициями.

Часть находок связана с исследованиями первобытных памятников, часть — обнаружена на раскопках финно-угорских могильников и средневековых слоёв Городца и Нижнего Новгорода. В общей сложности это 250 экспонатов. Многие археологические находки выставили на всеобщее обозрение впервые.

Например, таковы артефакты, найденные в 1974 году при раскопках Желтухинского могильника второй половины V — начала VIII веков. Археологи тогда нашли перстни, браслеты, уникальные нагрудные бляхи, прекрасную подвеску в виде уточки и ещё много интересного и необычного.

В первый раз выставят и материалы раскопок 1960 года на территории Городца. Здесь в центре внимания — набор средневекового ювелира с молоточком, зубилом, сверлом и напильником.

Экспозиция расскажет и о быте советских археологических экспедиций.

Птицы и цветы.

Удивительный мир прекрасных цветов особенно влечёт в холодном, тёмном ноябре. Таковы работы художницы Дарьи Кириченко. По мнению искусствоведов, её картины — это не просто ботаническая иллюстрация. Образы и форма у Дарьи Кириченко близки к философии восточных мастеров жанров хуаняо или катёга, где главные герои работ — птицы и цветы.

Кириченко в основном пишет в сложной и капризной технике акварели, но есть у неё и работы в смешанной технике. Например, автопортрет художницы. Дарья как бы ведёт «хрупкий диалог» с безмолвными собеседниками — сухоцветами тюльпанов и ирисов, колосьями ржи. Произведения Дарьи Кириченко словно деликатно приглашают зрителя к созерцанию и размышлению.

В филиале Нижегородского государственного художественного музея «Искусство XX века» на выставке «Хрупкие диалоги» (6+) работы Дарьи сопровождают хокку — произведения в жанре традиционной японской лирической поэзии. В экспозиции более 50 произведений последних лет.

Маленькие трагедии дяди Вани.

«Вы сущий демон. Сколько бедных женщин Вы погубили?» — говорили герои «Каменного гостя» (16+) Пушкина о коварном Дон Гуане. Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» пытается переосмыслить одну из «Маленьких трагедий» Пушкина. Это спектакль-эксперимент, попытка в музыке и пластике ответить на вопросы: способен ли по-настоящему любить «безбожный Дон Гуан»? Или это лишь очередная история искусного соблазнения недоступной красавицы? Ответы будут искать 23 ноября.

А 27 ноября на сцене «Дядя Ваня» (12+) по одноимённой пьесе Антона Чехова. Как часто герои Чехова говорят не то, что думают, любят не тех, кого хотят, живут не так, как хотят… И драма их жизни — в том, что всё можно изменить, но страх перемен сильнее всего.

В постановке театра «Преображение» есть чеховский юмор, сострадание к его героям. Пьеса воплощена в классической эстетике, сочетающей новую режиссёрскую трактовку, самобытные актёрские работы и камерное оформление.

«Восток» в натуральную величину.

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на обзорную экскурсию (12+) 24 ноября. Её посетители смогут побывать в малых залах «Астрономия» и «Космонавтика», в Большом Звёздном зале, а также увидеть круговую экспозицию на втором этаже планетария.

Зал «Астрономия» знакомит со звёздным небом, созвездиями и звёздами. Кроме того, здесь можно увидеть метеориты, в разное время найденные на Земле.

Зал «Космонавтика» напоминает отсек космической станции. Там есть тренажёр «Союз — ТМА», предназначенный для отработки навыков ручного сближения и стыковки с международной космической станцией.

В Большом Звёздном зале можно отправиться в виртуальное путешествие под 16-метровым полусферическим куполом-экраном.

На втором этаже планетария располагается круговая экспозиция. Там есть, например, модель аэродромической машины Ломоносова, макет первого искусственного спутника Земли и макет космического корабля «Восток» в натуральную величину.

Он был как Моцарт.

Леоша Яначека называют певцом славянской души. «Он был вроде Моцарта — человеком сложным в жизни и совершенно ангелоподобным в музыке», — в своё время говорил известный дирижёр Петер Феранец о чешском композиторе, фольклористе, музыкальном теоретике и педагоге.

В творчестве Яначека национальные черты были определяющими. Из экспедиций по родной Чехии он привозил народные песни, сказы, записи голосов и мастерски заставлял фольклор по-новому звучать в своих сочинениях.

Однако современники не сразу приняли музыкальный язык Леоша Яначека. Лишь после Первой мировой войны его самобытные произведения обрели своих поклонников.

Творчество чешского композитора было тесно связано и с русской культурой. Оперы «Катя Кабанова» (12+) и «Записки из мёртвого дома» (12+) по мотивам произведений русских классиков Островского и Достоевского — сегодня уже классика мирового музыкального театра. По праву считается шедевром композиторской мысли струнный квартет «Крейцерова соната» (12+) по мотивам одноимённого произведения Льва Толстого.

30 ноября в концертном Пакгаузе на Стрелке будет звучать музыка Яначека (12+). Лучшие произведения «певца славянской души» исполнит оркестр La Voce Strumentale.