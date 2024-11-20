Чехов, хокку, чешский Моцарт. Что смотреть и слушать в Нижнем Новгороде?

А 27 ноября на сцене «Дядя Ваня» (12+) по одноимённой пьесе Антона Чехова. Как часто герои Чехова говорят не то, что думают, любят не тех, кого хотят, живут не так, как хотят… И драма их жизни — в том, что всё можно изменить, но страх перемен сильнее всего.