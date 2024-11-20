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Самарцев приглашают на показ фильма к 120-летию Дмитрия Кабалевского

Режиссер из Самары сняла документальный фильм о великом композиторе.

Источник: Комсомольская правда

В этом году отмечается 120-летие композитора, дирижера, пианиста, педагога Дмитрия Кабалевского. В честь этого самарский режиссер Виктория Гармашова сняла документальный фильм «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное побуждает доброе» (12+).

— Премьера фильма пройдет в Центре Российской кинематографии в Самаре, — анонсировала пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Показ состоится 20 ноября в рамках фестиваля самарского кино, начало — в 18.00. Его можно будет посмотреть бесплатно. Также фильм покажут в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Похвистневе, Кинельском и Хворостянском районе.

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