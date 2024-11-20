Самарцев приглашают на показ фильма к 120-летию Дмитрия Кабалевского

Показ состоится 20 ноября в рамках фестиваля самарского кино, начало — в 18.00. Его можно будет посмотреть бесплатно. Также фильм покажут в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Похвистневе, Кинельском и Хворостянском районе.