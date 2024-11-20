В Приморье из шести стран доставили более 20 тысяч тонн мандаринов

В Приморье Россельхознадзор проконтролировал импорт более 20 тысяч тонн мандаринов край. По словам пресс-службы ведомства, фрукт привезли в регион из шести стран, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
С начала января и 18 ноября 2024 года в Приморье доставили 20,4 тысячи тонн мандаринов. За такой же период прошлого года количество фруктов, ввезенных в край, составило 15,6 тысячи тонн.
С начала года специалисты Роспотребнадзора проконтролировали ввоз 16,7 тысячи тонн мандаринов из КНР, 2,7 тысячи тонн — из Пакистана, 561 тонну — из ЮАР, 275 тонн — из Аргентины, 86 тонн — из Египта, 54 тонны — из Республики Корея.
В ведомстве добавили, что за год вырос импорт мандаринов из Китая и Пакистана:
«Так, за соответствующий период 2023 года в Приморье было оформлено 12,5 тысячи тонн цитрусовых плодов из КНР и 1,6 тысячи тонн — из Пакистана».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье доставили первую партию ветвей датской ели.