Милиция нашла 12-летнего школьника, «заминировавшего» ТРЦ «Экспобел» в Минске

Правоохранители в Минске по горячим следам нашли 12-летнего школьника, «заминировавшего» ТРЦ «Экспобел». Как сообщили в милиции, правоохранители получили сообщение от работников популярного минского ТРЦ «Экспобел» о том, что объект заминирован.
На место ЧП оперативно выехала следственно-оперативная группа, находившиеся там покупатели были экстренно эвакуированы. По горячим следам милиции удалось установить и задержать 12-летнего подростка, «заминировавшего» «Экспобел». Тот указал, что «это была шутка».
Проводится проверка. В Беларуси за подобного рода действия уголовная ответственность наступает с 14 лет, наказание — до семи лет лишения свободы.
С виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение, в случае, если «минером» оказывается фигурант, не достигший 14 лет, то его родители будут обязаны возместить все значительные финансовые издержки.
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