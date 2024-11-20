Ветераны СВО Иркутской области примут участие в «Кубке защитников Отечества»

В Иркутской области начали подготовку к проведению регионального физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества» и VIII областной Спартакиады ветеранов боевых действий. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Мы должны создать условия для социализации ветеранов, инвалидов и участников боевых действий, в том числе и СВО. Соревнования пройдет 15 февраля 2025 в «Байкал-Арене». Надеемся, что количество участников увеличится. Всех ветеранов боевых действий приглашаем принять участие в этом спортивном мероприятии, — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
Ветераны покажут свои умения в стрельбе, настольном теннисе, многоборье, армрестлинге, дартсе и настольных спортивных играх. Рабочая группа, которая занимается организацией мероприятия, предложила внести в программу волейбол, а тажке оборудовать интерактивную зону для детей и зрителей.
Кубок проводится в регионе во второй раз. Всех призеров и победителей наградят медалями и грамотами, сильнейшие команды получат кубки и дипломы министерства спорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что день многодетной семьи будут ежегодно отмечать в Иркутской области 21 сентября.