Ветераны СВО Иркутской области примут участие в «Кубке защитников Отечества»

— Мы должны создать условия для социализации ветеранов, инвалидов и участников боевых действий, в том числе и СВО. Соревнования пройдет 15 февраля 2025 в «Байкал-Арене». Надеемся, что количество участников увеличится. Всех ветеранов боевых действий приглашаем принять участие в этом спортивном мероприятии, — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.