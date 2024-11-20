В Шолоховском районе открыли новую пожарную часть

Пожарное депо должно обезопасить от огня пять близлежащих населенных пунктов. Речь идет о хуторах Меркуловский, Затонский, Калиновский, Водянский и Варваринский. Во всех этих населенных пунктах проживает более 1800 человек в 950 домах. Причем расположение депо было выбрано неслучайно. Дело в том, что эти хутора расположены далеко от других пожарных формирований.