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В Шолоховском районе открыли новую пожарную часть

Новая пожарная часть на севере Ростовской области прикроет от огня пять хуторов.
Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области открыли новую пожарно-спасательную часть № 260 Противопожарной службы Ростовской области. Об этом сообщили в администрации Шолоховского района.

Пожарное депо должно обезопасить от огня пять близлежащих населенных пунктов. Речь идет о хуторах Меркуловский, Затонский, Калиновский, Водянский и Варваринский. Во всех этих населенных пунктах проживает более 1800 человек в 950 домах. Причем расположение депо было выбрано неслучайно. Дело в том, что эти хутора расположены далеко от других пожарных формирований.

Теперь в новой пожарной части есть один легковой автомобиль, два пожарных автомобиля «Урал», средства связи и все необходимое оборудование для борьбы с огнем.

Кстати, строительство части проводилось в рамках программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».