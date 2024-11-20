В Астане работникам задержали зарплату на 144 миллиона тенге

Прокуратура района Есиль города Астаны добилась погашения задолженности по зарплате свыше 144 миллионов тенге перед сотрудниками предприятия «Жасыл Аймак», сообщает El.kz.
В результате проведённого анализа было выявлено, что права более 600 работников на своевременное получение заработной платы за сентябрь текущего года были нарушены.
После принятия мер прокурорского надзора задолженность перед сотрудниками полностью ликвидирована. За допущенные нарушения одно из должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Работа прокуратуры направлена на защиту трудовых прав граждан и обеспечение соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.