Найдены гены, которые могут помочь сократить потери урожая сои на 13%

В пресс-службе отметили, что соя — это источник более 70% растительного белка и 29% растительного масла в мире. Шестая часть этой культуры погибает от болезней, которых сегодня известно более 200, и от других источников стресса. Изучение предшественников селекционных растений — один из способов найти гены, которые сделают вид более устойчивым к изменениям окружающей среды и возбудителям заболеваний. Так генетики могут улучшить сорт, а компании — получать больше прибыли.