Найдены гены, которые могут помочь сократить потери урожая сои на 13%

ТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Гены в сое, которые активируются в ответ на стресс, нашли ученые Томского государственного университета (ТГУ) вместе с коллегами из России, Южной Кореи и Пакистана. Это позволит сократить потери урожая сои на 13%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
В пресс-службе отметили, что соя — это источник более 70% растительного белка и 29% растительного масла в мире. Шестая часть этой культуры погибает от болезней, которых сегодня известно более 200, и от других источников стресса. Изучение предшественников селекционных растений — один из способов найти гены, которые сделают вид более устойчивым к изменениям окружающей среды и возбудителям заболеваний. Так генетики могут улучшить сорт, а компании — получать больше прибыли.
«Биоинформатики “Агробиотек” ТГУ совместно с коллегами из России, Южной Кореи и Пакистана провели анализ двух видов сои — дикой и культурной, чтобы найти гены, которые активируются в ответ на стресс. Это может помочь избежать 13% потерь урожая сои», — сказано в сообщении.
В частности, биоинформатики смогли выявить, какие гены активируются при заражении «ржавчиной» сои (грибком Phakopsora pachyrhizi) и «угольной гнилью» (грибком Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich). Также им удалось установить, какие из факторов транскрипции «включаются» всегда. «Мы изучали так называемые “факторы транскрипции WRKY” — это белки, которые связывают ДНК. Именно они часто отвечают за устойчивость к болезням», — приводятся слова биоинформатика, профессора Передовой инженерной школы (ПИШ) «Агробиотек» Амджада Наваза.
Открытие ученых в том, что WRKY активируются не в одиночку. Вместе с ними в ответ на стресс начинают работать белки, связанными с транспортом питательных веществ, развитием и модификацией клеточной стенки, фитогормональной сигнализацией и другими функциями. «Благодаря тому, что мы нашли такие связки из генов, которые активируются, реагируя на патоген, мы сможем найти новые стресс-чувствительные белки и изучать их одновременно», — поясняет Наваз.
Всего ученые нашли 361 ген в двух видах сои, которые отвечают за устойчивость к стрессу, причем у культурной и дикой сои это были разные гены. Исследование проводили пять институтов: ПИШ «Агробиотек» ТГУ (Томск, Россия), Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (Новосибирск, Россия), Национальный университет Чоннам (Йосу-си, Южная Корея), Университет сельского хозяйства Фейсалабада и Государственный колледж университета Фейсалабада (Фейсалабад, Пакистан). Результаты опубликованы в журнале Biochemical Genetics.
О ПИШ «Агробиотек».
ПИШ «Агробиотек» — это национальный научно-образовательный центр компетенций мирового уровня в области агро-, био-, экотехнологий при ТГУ. ПИШ создана в партнерстве с агрохолдингом «Сибагро» и другими высокотехнологичными компаниями и научно-образовательными организациями. Основные направления деятельности школы — фронтирные задачи агробиотехнологии, технологии повышения продуктивности агропроизводств, разработка питания будущего, улучшение пород и сортов, глубокая переработка продукции и отходов, внедрение технологий ИИ и цифровых технологий.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» входит в список 42 стратегических инициатив правительства РФ. В ходе его реализации в стране будет создано 30 передовых школ. Их задача — решать передовые инженерные задачи вместе с индустриальными партнерами и готовить кадры для высокопроизводительных секторов экономики страны.