Воронежцев охватила предновогодняя лихорадка

Кафе и рестораны активно принимают бронь на новогодние вечера, которые «по стандарту» обойдутся в этом году в 3−5 тысяч рублей с человека. Деды Морозы и Снегурочки на «Авито» за детские утренники просят 7−8 тысяч рублей, а за 10-минутое поздравление 30 и 31 декабря до 22 часов — от 2 до 5 тысяч рублей. Кстати, в прошлом году, говорят, были примерно те же расценки.