Воронежцев охватила предновогодняя лихорадка

Какие развлечения и по какой цене приготовили для горожан театры, кафе, рестораны и аниматоры, выяснял «АиФ-Воронеж».
Хочется зрелищ.
Увы, на предновогодний классический балет «Щелкунчик», дарящий особые ощущения новогодней сказки, в Воронежский театр оперы и балета уже нет билетов. И это несмотря на немалую цену: в зависимости от места в зале они стоят от 1,4 до 3 тыс. рублей. На фоне спроса активизировались перекупщики, которые предлагают посетить спектакль с трёх-пятикратной наценкой.
Практически не осталось билетов и на «Щелкунчик», который дают в Театре юного зрителя. Когда верстался номер, ещё можно было попасть на это же представление в Воронежский концертный зал. Правда, балет в двух актах на музыку Петра Ильича Чайковского здесь представят не профессионалы, а студенты Воронежского хореографического училища, но и на эти выступления билеты уже заканчиваются.
Уже полностью распроданы билеты в Кольцовский театр драмы на предновогодние показы спектакля «Ночь перед Рождеством» по одноимённой повести Николая Васильевича Гоголя. Да и на все другие спектакли с билетами в декабре туго. Но к этому воронежцам пора привыкнуть — в праздники всегда хочется зрелищ и на театры традиционно огромный спрос.
Сказали — без излишеств.
Кафе и рестораны активно принимают бронь на новогодние вечера, которые «по стандарту» обойдутся в этом году в 3−5 тысяч рублей с человека. Деды Морозы и Снегурочки на «Авито» за детские утренники просят 7−8 тысяч рублей, а за 10-минутое поздравление 30 и 31 декабря до 22 часов — от 2 до 5 тысяч рублей. Кстати, в прошлом году, говорят, были примерно те же расценки.
Есть спрос — будет и предложение: помимо резиденции Деда Мороза «Нелжа», расположенной в Рамонском районе, в этом году открылись ещё две аналогичных локации, теперь — в пригородной Новой Усмани. За просмотр двухчасовой программы придётся заплатить 2−3 тысячи рублей.
Обещают внести свой вклад в новогоднее настроение воронежцев и городские власти. Правда, в этом году решили особо не заморачиваться. Площадь Ленина в столице Черноземья опять погрузится в мир Петровской эпохи. В центре установят 19-метровую искусственную ель, фотозону из 350 живых елей, аттракцион «Русская горка» и осветительные опоры с чашами «Корабли». После завершения новогодних праздников все «красивости» разберут и отвезут на склад. Украшение только центральной площади обойдётся бюджету в 20 млн рублей.
«Если говорить о бюджетных затратах на празднование Нового года, то они минимальны. Никаких излишеств мы себе не позволяем, — отметил в ходе прямого эфира с воронежцами губернатор Александр Гусев. — Для сравнения: на новогодние праздники мы тратим несколько десятков миллионов, а на поддержку специальной военной операции по всем направлениям — более 5 миллиардов рублей».
Глава региона подчеркнул, что в этом году новогодние мероприятия должны быть сдержанным. Единственное исключение — праздники для детей, они пройдут полноценно. Никаких салютов за бюджетные деньги не будет.
«Попросим и население воздержаться от запуска фейерверков и использования хлопушек и петард. Существует опасность БПЛА. И хлопки будут тревожить людей», — отметил Александр Гусев.
Когда пойдём за ёлкой?
Как сообщили в мэрии Воронежа, аукцион на право размещения ёлочных базаров пройдёт 26 ноября, тогда же станут известны их адреса. Сами базары начнут работать с 19 по 31 декабря.