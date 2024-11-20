У Кронштадта нашли пушки, которые могли быть в числе первых трофеев русского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Археологи провели раскопки на месте крушения линейного корабля «Портсмут» около Кронштадта. Они обнаружили пушки, которые в 1719 году могли быть сняты с кораблей Швеции как трофеи после первой в истории артиллерийской победы русского флота, сообщили ТАСС в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
«Портсмут» — корабль для русской истории знаменательный, но в определенной степени загадочный. До сих пор его осматривали лишь энтузиасты, но полноценные археологические работы в этом году впервые проведены сотрудниками ИИМК РАН при поддержке АНО «Остров Фортов» и Экспедиционного центра Минобороны РФ. Некоторое время после полевых работ ушло на обработку материала, его анализ и выводы, и сейчас мы готовим к публикации первые данные", — рассказал научный сотрудник института Виктор Вахонеев.
Значимые победы и трагическая гибель.
Линкор «Портсмут» — знаковый для русской истории корабль, хотя построен был голландскими кораблестроителями. Он был спущен на воду в 1714 году. Самым знаменитым в его судьбе стал бой у острова Эзель.
«Получилось так, что он первые три часа в одиночку вел бой со всей шведской эскадрой. На корабле была сбита часть такелажа, “Портсмут” потерял ход, однако смог поддерживать активный огонь. В итоге русский флот одержал первую победу в артиллерийском бою, все три корабля шведской эскадры сдались», — пояснил Вахонеев.
Осенью 1719 года «Портсмут» и «Лондон», построенный вместе с ним, в Финском заливе выскочили на мель — сейчас она называется Лондонская. Вскоре пришла помощь, а операцию по спасению контролировал лично Петр I. Однако, на следующий день начался шторм, который в итоге привел к затоплению обоих линкоров.
Пушки и другие артефакты.
Останки «Портсмута» находятся на сравнительно небольшой глубине — 8 м, но археологи столкнулись со множеством трудностей. Из-за того, что вода в этой части залива очень мутная, работать приходилось практически наощупь — даже с осветительными приборами видимость была до 30 см, то есть менее чем на вытянутую руку.
«Среди находок, конечно, необходимо особо выделить пушки: мы обнаружили целыми 18 орудий и фрагменты еще шести. По одной из рабочих версий, эти фрагменты использовали в качестве балласта: вероятно, пушки были повреждены во время Эзельского сражения, отремонтировать их было невозможно», — уточнил Вахонеев.
При этом на многих пушках есть вензеля — знаки, указывающие на производителя либо заказчика. Так, хорошо читается монограмма Петра I, есть метки русских мастеров. Но еще несколько одинаковых вензелей натолкнули ученых на интересную гипотезу.
«На трех из этих пушек на правой цапфе стоит клеймо “IEC”. Аналогичное “IEC” ранее было обнаружено на пушках, поднятых с “Лондона”, а также в других странах, например, в Индонезии, у берегов Северной Каролины и современных Нидерландов. Изучив литературу, мы выяснили, что это клеймо литейщика по имени Йеспер Элиаесон из шведского города Эрендаль. То есть, отлиты пушки были в Швеции и, как мы полагаем, могли быть взяты после Эзельского сражения в качестве трофея», — рассказал ТАСС сотрудник ИИМК Василий Петровский.
Как уточнили археологи, всего было обнаружено более 60 артефактов. Помимо орудий, это пушечные ядра и сохранившаяся практически в первозданном виде «виноградная» картечь, которая, как гроздь, крепилась на деревянную основу в тканевых мешочках и выстреливалась из пушки. Найдены деревянное ложе пистолета XVIII века, чугунная плита с рельефным изображением рыцаря-ландскнехта.
«Также обнаружены фрагменты оснастки, конструктивные элементы корабля. Устройство “Лондона” мы уже понимаем — его полностью разобрали, подняли, собрали заново и [фрагменты] подготовили для экспонирования. Но ни одного достоверного изображения “Портсмута” не сохранилось, и считалось, что линкоры схожи. Но сейчас стало очевидно, что конструкция “Портсмута” совершенно иная — а значит, необходимо дальнейшее его изучение», — добавил Вахонеев.