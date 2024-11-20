У Кронштадта нашли пушки, которые могли быть в числе первых трофеев русского флота

«На трех из этих пушек на правой цапфе стоит клеймо “IEC”. Аналогичное “IEC” ранее было обнаружено на пушках, поднятых с “Лондона”, а также в других странах, например, в Индонезии, у берегов Северной Каролины и современных Нидерландов. Изучив литературу, мы выяснили, что это клеймо литейщика по имени Йеспер Элиаесон из шведского города Эрендаль. То есть, отлиты пушки были в Швеции и, как мы полагаем, могли быть взяты после Эзельского сражения в качестве трофея», — рассказал ТАСС сотрудник ИИМК Василий Петровский.