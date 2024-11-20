В СПбПУ создали установку вакуумного магнетронного нанесения сверхтонких покрытий

Магнетрон позволяет распылять не только широко используемые ферромагнитные металлы, например, никель. Способность установки использовать мишени как с косвенным, так и с прямым охлаждением дает возможность работать и с такими материалами мишени как индий-олово, оксид которого используется при создании солнечных элементов в качестве просветляющих покрытий и в приложениях, где нужны прозрачные проводящие контакты. Установка будет представлена на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе — ключевом событии 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий.