Екатерининские дни отмечает столица Урала — главные события

Отметим, Святая Екатерина считается покровительницей наук, знания и учения, ремесел и горного дела. Образ святой запечатлен не только на иконах, но и на картинах выдающихся художников Эпохи Возрождения. Колледжи Кембриджа и Оксфорда носят ее имя и символ на своих гербах. Храмы и соборы в честь святой Екатерины возведены по всему миру — от Европы до Индии. Порядка ста городов и других населенных пунктов мира считают святую Екатерину своей покровительницей, Екатеринбург — крупнейший из них.