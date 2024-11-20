Екатерининские дни отмечает столица Урала — главные события

«Главным днем станет 7 декабря, когда состоятся архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе и крестный ход к часовне, где находятся мощи святой Екатерины. Этим же вечером в центре города на медиафасаде на улице Вайнера будет запущен медиапроект о небесной покровительнице уральской столицы», — сообщили в пресс-службе фонда.
В этот день всем новорожденным в роддомах города будут дарить специальные подарки. В рамках проекта в городе появится новый памятник Александру I у Храма на Крови. Открытие приурочено к 200-летию со дня посещения царем Екатеринбурга.
Еще одним ярким событием этих дней станет вручение Екатерининской премии главы митрополии в сфере культуры и искусства. В этом году награды получат пять человек.
По традиции в столице Урала пройдет благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Представители фонда передадут организаторам уникальную икону святой Екатерины, написанную в единственном экземпляре. Ее получит самый щедрый благотворитель вечера.
Исторический день рождения Екатеринбурга отмечается 18 ноября. Идея наименования города в честь святой Екатерины принадлежала Георгу Вильгельму де Геннину. Незадолго до строительства завода-крепости на реке Исети был построен Санкт-Петербург, поименованный в честь святого апостола Петра, небесного покровителя императора Петра I. Вероятно, из-за этого де Геннину пришла идея наречь новый завод-крепость в честь небесной покровительницы супруги Петра I, императрицы Екатерины.
Отметим, Святая Екатерина считается покровительницей наук, знания и учения, ремесел и горного дела. Образ святой запечатлен не только на иконах, но и на картинах выдающихся художников Эпохи Возрождения. Колледжи Кембриджа и Оксфорда носят ее имя и символ на своих гербах. Храмы и соборы в честь святой Екатерины возведены по всему миру — от Европы до Индии. Порядка ста городов и других населенных пунктов мира считают святую Екатерину своей покровительницей, Екатеринбург — крупнейший из них.