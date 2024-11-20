Птенца розового фламинго спасли волонтеры в Екатеринбурге

Замерзающего птенца обнаружили в лесу неравнодушные свердловчане. Его передали в центр спасения животных «Особый питомец». «При миграции у малыша, видимо, произошел сбой “навигатора”, и он отстал от своей семьи. И залетел совсем не туда. Это птенец розового фламинго. Просто пока маленький и серенький. Перелом правого крыла, рана левого крыла, травма правой лапы, истощение», — сообщили волонтеры центра в социальных сетях.