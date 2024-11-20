Американский вратарь будет играть за хабаровский ХК «Амур», Дрозг уйдёт

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» и китайский «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен игроками на фоне затянувшейся череды поражений первого в чемпионате КХЛ. Об этом сообщил Telegram-канал «Территория Тигров».
Обмен состоялся 19 ноября. По его условиям, «Амур» получил спортивные права на американского вратаря Мэтта Джурусика. В свою очередь, нападающий хабаровчан Ян Дрозг переходит в китайскую команду.
Джурусик провёл два сезона в КХЛ, отыграв за «Куньлунь» 60 матчей, в которых одержал 17 побед, 6 из них — «на ноль». По этим показателям он входит в тройку лучших в истории китайского клуба.
Ян Дрозг, который присоединился к «Амуру» в сезоне 2022−2023, принял участие в 112 матчах регулярного чемпионата, забив 19 голов и сделав 34 результативные передачи. В плей-офф Кубка Гагарина 2024 года он набрал 5 очков в 6 матчах.