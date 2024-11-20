С улиц Перми до конца ноября вывезут более 700 кашпо с мобильным озеленением

В МКУ «ГорЗеленСтрой» сообщили, что с ул. Героев Хасана, от ДК Солдатова и Цирка уже вывезли 436 кашпо, завершают работы на ул. Ленина. Все мобильное озеленение с улиц города вывезут до конца ноября.