С улиц Перми до конца ноября вывезут более 700 кашпо с мобильным озеленением

В Перми вывезут все кашпо с мобильным озеленением. Огромные контейнеры с деревьями, кустарниками и цветочно-декоративными растениями будут хранить до весны в питомнике «Хмели».
В МКУ «ГорЗеленСтрой» сообщили, что с ул. Героев Хасана, от ДК Солдатова и Цирка уже вывезли 436 кашпо, завершают работы на ул. Ленина. Все мобильное озеленение с улиц города вывезут до конца ноября.
В этом году на улицах Перми впервые появились более 700 кашпо с деревьями, кустарниками и цветочно-декоративными растениями: 333 — с цветочно-декоративными растениями, 372 — с деревьями и кустарниками.
«Мобильное озеленение применяется там, где нет подходящей почвы, есть многочисленные инженерные коммуникации и большая пешеходная нагрузка», — пояснили благоустроители.
Улицы Перми украшали контейнеры с высаженными в них деревьями и кустарниками — туей западной, ивой, боярышником, пузыреплодником, рябиной и яблоней. В число цветочно-декоративных растений вошли: очиток, тысячелистник, вейник, можжевельник, спирея, дерен, фалярис и другие.
Кашпо с мобильным озеленением в этом году украшали улицы Ленина, Борчанинова, Героев Хасана и Крисанова, а также территории сада Решетникова, спорткомплекса им. Сухарева, Дома Молодежи, ДК им. Солдатова.