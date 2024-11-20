Академик Авдеев: для появления симптомов ХОБЛ достаточно 10 лет курения

— Нет, это другая проблема. Есть, конечно, масса последствий после COVID-19. Есть постковидный синдром, есть пациенты с легочным фиброзом, есть пациенты, у которых никогда никаких болезней не было, не только респираторных, но вообще никаких, а сегодня они находятся в тяжелом состоянии после перенесенного тяжелого COVID-19. Конечно, если у пациента с ХОБЛ был тяжелый COVID-19, то после него также может остаться фиброз. Так как легкие были в не очень хорошем состоянии, то будет еще хуже. Но все же тяжелый COVID-19 опасен для всех абсолютно.