Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет: милые фотографии «супермамы»

Здесь она стала спутницей медведя Кая, хотя их жизнь не всегда проходит вместе. Когда Герда воспитывает потомство, Кай вынужден жить отдельно, тоскуя по своей любимой. Однако редкие встречи между ними показывают, насколько крепка их нежная привязанность.
Герда проявила выдающийся материнский инстинкт, вырастив шестерых медвежат и став настоящей «супермамой». Она заботливо оберегала своих малышей, которые порой были едва заметны рядом с ней, согревая их своим дыханием.
По мере взросления медвежат Герда обучала их плаванию, демонстрируя им пример. Специалисты зоопарка отмечают, что ее поведение носило обучающий характер: первая встреча малышей с водой становилась началом их активных занятий, а сама Герда внимательно следила за всем происходящим, заботясь о безопасности и развитии своих детенышей.