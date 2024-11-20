Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет: милые фотографии «супермамы»

Здесь она стала спутницей медведя Кая, хотя их жизнь не всегда проходит вместе. Когда Герда воспитывает потомство, Кай вынужден жить отдельно, тоскуя по своей любимой. Однако редкие встречи между ними показывают, насколько крепка их нежная привязанность.