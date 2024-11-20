Семь ФАПов и две амбулатории построили в Хабаровском крае в 2024 году

«Благодаря президентскому нацпроекту в малых поселениях создаются новые пункты первичной медицинской помощи. Современное оборудование и улучшенные условия работы помогут значительно повысить качество медицинских услуг для жителей. В комфортных условиях будут оказывать помощь, что соответствует целям президента Владимира Путина — продлить и улучшить жизнь человека. Главная цель системы здравоохранения — не количество процедур и назначенных препаратов, а здоровье и качество жизни пациентов», — рассказали в краевом минздраве.