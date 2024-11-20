Семь ФАПов и две амбулатории построили в Хабаровском крае в 2024 году

В Хабаровском крае продолжается возведение ФАПов и амбулаторий в блочно-модульном исполнении. Это позволяет улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных поселений региона в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В этом году в крае построено семь ФАПов и две амбулатории, сейчас они проходят процесс лицензирования, который должен завершиться до 25 декабря.
С начала следующего года медицинская помощь станет доступнее для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск, Богородское и поселка Золотой. Завершается строительство новой поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого.
Модульные конструкции ускоряют строительство и доставку материалов в труднодоступные районы, при этом качество таких зданий не уступает капитальным. Это помогает решить проблему доступности медицины, на которую обращал внимание губернатор Дмитрий Демешин.
«Благодаря президентскому нацпроекту в малых поселениях создаются новые пункты первичной медицинской помощи. Современное оборудование и улучшенные условия работы помогут значительно повысить качество медицинских услуг для жителей. В комфортных условиях будут оказывать помощь, что соответствует целям президента Владимира Путина — продлить и улучшить жизнь человека. Главная цель системы здравоохранения — не количество процедур и назначенных препаратов, а здоровье и качество жизни пациентов», — рассказали в краевом минздраве.
Запуск новых объектов обеспечит своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи. Все учреждения укомплектованы специалистами в соответствии со штатным расписанием. Заключены трудовые контракты с медработниками, прошедшими предварительные переговоры.