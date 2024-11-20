Названы адреса елочных базаров в Кировском округе Омска

В среду, 20 ноября 2024 года, стали известны десять точек елочных базаров в Кировском округе Омска. Они будут работать с 1 по 31 декабря 2024 года.
Основные торговые точки по продаже хвойных деревьев в Кировском округе расположены по следующим адресам:
- ул. 12 Декабря, дом 104;
- ул. 12 Декабря, дом 64;
- ул. 70 лет Октября, дом 14, корпус 1;
- ул. 70 лет Октября, дом 20;
- ул. 70 лет Октября, дом 9;
- ул. Бетховена, дом 18;
- ул. Ватутина, дом 7В;
- ул. Комкова, дом 2;
- ул. Мельничная, дом 126А;
- ул. Степанца, дом 2.
Торговля елками в незаконных местах наказывается штрафами от 1000 до 5000 рублей для физических лиц, для должностных лиц — в размере от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — в размере от 15 000 до 30 000 рублей.
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