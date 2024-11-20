Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы адреса елочных базаров в Кировском округе Омска

Источник: SuperOmsk.ru

В среду, 20 ноября 2024 года, стали известны десять точек елочных базаров в Кировском округе Омска. Они будут работать с 1 по 31 декабря 2024 года.

Основные торговые точки по продаже хвойных деревьев в Кировском округе расположены по следующим адресам:

  • ул. 12 Декабря, дом 104;
  • ул. 12 Декабря, дом 64;
  • ул. 70 лет Октября, дом 14, корпус 1;
  • ул. 70 лет Октября, дом 20;
  • ул. 70 лет Октября, дом 9;
  • ул. Бетховена, дом 18;
  • ул. Ватутина, дом 7В;
  • ул. Комкова, дом 2;
  • ул. Мельничная, дом 126А;
  • ул. Степанца, дом 2.

Торговля елками в незаконных местах наказывается штрафами от 1000 до 5000 рублей для физических лиц, для должностных лиц — в размере от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — в размере от 15 000 до 30 000 рублей.

Ранее «СуперОмск» сообщал о местах базаров новогодних деревьев в Октябрьском округе.

торговля