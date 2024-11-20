Новый мост в Гродненском районе на месте разрушенного ливнями готов на 65%. О том, что сразу несколько мостов получили серьезные повреждения из-за непогоды и ливня в августе 2024 года, мы писали ранее. Как сообщает БелТА, один из них, находящийся над рекой Лошанка, уже восстановлен, степень готовности — 65%.