Новый мост в Гродненском районе на месте разрушенного ливнями готов на 65%. О том, что сразу несколько мостов получили серьезные повреждения из-за непогоды и ливня в августе 2024 года, мы писали ранее. Как сообщает БелТА, один из них, находящийся над рекой Лошанка, уже восстановлен, степень готовности — 65%.
Забетонированы насадки крайних опор и подферменники, смонтированы балки пролетного строения, помимо этого строители разбирают временный пешеходный мост, началось сооружение земельного полотна для последующего асфальтирования проезжей части. Все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком, открытие движения запланировано уже на декабрь 2024 года.
Ранее мы рассказывали о том, что 12-летний подросток «заминировал» популярный минский ТРЦ «Экспобел» — правоохранители нашли его, вот что грозит ему и его родителям.