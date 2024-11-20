Дикие животные стали чаще выходить к людям в Иркутской области

В Иркутской области участились случаи выхода опасных хищников к людям. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, днем 19 ноября 2024 рысь увидели около заброшенного дома на окраине населенного пункта на Ольхоне.
Позже дикая кошка убежала в сторону леса. Сейчас правоохранители начали проверку, примут меры, чтобы предотвратить потенциальную опасность для жителей региона.
— Просим быть внимательнее и осторожнее. Не оставляйте домашних животных и скот без присмотра, а также надежно закрывайте помещения. Нельзя подкармливать диких животных и оставлять пищевые отходы в зоне свободного доступа, — прокомментировали в полиции.
Если вдруг хищник вышел к домам, то стоит незамедлительно обратиться в дежурную часть.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рысь прогуливалась по улицам в Забайкалье. Кошка прошла вдоль железного забора, а после убежала в сторону леса.