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Дикие животные стали чаще выходить к людям в Иркутской области

19 ноября жители Ольхона увидели рысь.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области участились случаи выхода опасных хищников к людям. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, днем 19 ноября 2024 рысь увидели около заброшенного дома на окраине населенного пункта на Ольхоне.

Позже дикая кошка убежала в сторону леса. Сейчас правоохранители начали проверку, примут меры, чтобы предотвратить потенциальную опасность для жителей региона.

— Просим быть внимательнее и осторожнее. Не оставляйте домашних животных и скот без присмотра, а также надежно закрывайте помещения. Нельзя подкармливать диких животных и оставлять пищевые отходы в зоне свободного доступа, — прокомментировали в полиции.

Если вдруг хищник вышел к домам, то стоит незамедлительно обратиться в дежурную часть.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рысь прогуливалась по улицам в Забайкалье. Кошка прошла вдоль железного забора, а после убежала в сторону леса.