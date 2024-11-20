Дикие животные стали чаще выходить к людям в Иркутской области

— Просим быть внимательнее и осторожнее. Не оставляйте домашних животных и скот без присмотра, а также надежно закрывайте помещения. Нельзя подкармливать диких животных и оставлять пищевые отходы в зоне свободного доступа, — прокомментировали в полиции.