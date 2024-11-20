Ростов в среду накрыл туман

Напомним, что вечером во вторник, 19 ноября, в Ростове тоже было туманно. А ростовских автомобилистов предупредили в Госавтоинспекции о безопасности на дорогах в такой период. Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, быть внимательными за рулем, соблюдать боковой интервал и дистанцию. А еще настоятельно попросили отказаться от резких маневров при тумане на дорогах. Пешеходам тоже в ГАИ дали рекомендации. Дончанам, которые передвигаются по городу пешком, посоветовали применять световозвращающие элементы.