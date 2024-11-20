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Ростов в среду накрыл туман

Донскую столицу с утра 20 ноября окутал туман.

Источник: Комсомольская правда

Ростов с раннего утра среды, 20 ноября, накрыл туман. Фото с этим атмосферным явлением с «КП — Ростов-на-Дону» поделились наши читатели.

На кадрах город снят с высоты птичьего полета. Туманная завеса окутала крыши многоэтажек. Туман такой густой, что на фото едва различимы очертания домов и деревьев.

По состоянию на 9:00 туман все еще не рассеялся в донской столице.

Напомним, что вечером во вторник, 19 ноября, в Ростове тоже было туманно. А ростовских автомобилистов предупредили в Госавтоинспекции о безопасности на дорогах в такой период. Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, быть внимательными за рулем, соблюдать боковой интервал и дистанцию. А еще настоятельно попросили отказаться от резких маневров при тумане на дорогах. Пешеходам тоже в ГАИ дали рекомендации. Дончанам, которые передвигаются по городу пешком, посоветовали применять световозвращающие элементы.