Сильный ветер и дождь ожидаются в Беларуси в среду, 20 ноября 2024 года

Сильный порывистый ветер, а также дождь ожидаются в Беларуси в среду, 20 ноября 2024 года. Как сообщили в Белгидромете, в Беларуси будет влажно и сыро: снегопадов синоптики на среду не прогнозируют, а вот дожди пройдут фактически по всей территории республики. К этому добавится еще и сильный порывистый ветер: до 15−20 метров в секунду. Столбики термометров будут колебаться около отметки в 11 градусов выше нуля.
Что касается погоды в Минске, то в белорусской столице установится облачная и дождливая погода: вероятность осадков синоптики оценивают в 90%. Ветер порывистый. Днем до 8 тепла, к вечеру температура начнет постепенно снижаться: будет от 2 до 4 тепла.
Ранее мы писали о том, что певица Наталья Подольская, которая из-за проблем со здоровьем едва смогла выступить в Новополоцке, спела с мужем Владимиром Пресняковым сразу несколько их совместных хитов (тут про это и не только).