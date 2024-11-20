Сильный ветер и дождь ожидаются в Беларуси в среду, 20 ноября 2024 года

Сильный порывистый ветер, а также дождь ожидаются в Беларуси в среду, 20 ноября 2024 года. Как сообщили в Белгидромете, в Беларуси будет влажно и сыро: снегопадов синоптики на среду не прогнозируют, а вот дожди пройдут фактически по всей территории республики. К этому добавится еще и сильный порывистый ветер: до 15−20 метров в секунду. Столбики термометров будут колебаться около отметки в 11 градусов выше нуля.