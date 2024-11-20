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Форум Транспорт России: губернатор Травников обсудил развитие дорожной сети НСО

На Международном форуме в Москве рассмотрели ключевые дорожные проекты региона, включая Восточный обход и расширение Чуйского тракта.

Источник: Freepik

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым в рамках XVIII Международного форума «Транспорт России», сообщают на сайте «nnov54.ru». В центре обсуждения оказались вопросы развития дорожной инфраструктуры региона.

В ходе встречи были затронуты вопросы реализации стратегически важных для Новосибирской области дорожных проектов. Среди них: строительство Восточного обхода, расширение Чуйского тракта, модернизация западного въезда в Новосибирск (Омский тракт), а также расширение дороги Р-254 до 4−6 полос. Кроме того, обсуждались перспективные проекты, в частности, Южный транзит и возможность привлечения федерального финансирования к его реализации. Андрей Травников подчеркнул значимость этих проектов для развития Новосибирска как крупного транспортного узла за Уралом.

Также обсуждался ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в новом формате и необходимость дополнительного финансирования для ускорения приведения в нормативное состояние дорожной сети области. Губернатор выразил уверенность в скором решении вопроса о дополнительном финансировании для Новосибирской области.

Делегация Новосибирской области продолжает участие в форуме «Транспорт России». Накануне Андрей Травников представил концепцию транспортно-логистического развития региона, обсудив с экспертами и руководителями опыт развития аэропорта Толмачёво, признанный одним из самых успешных в стране за последние 15−20 лет. Кроме того, губернатор озвучил предложение о совместном участии государства и компании «Новапорт» в реконструкции взлетно-посадочных полос аэропорта Толмачёво.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что пассажиропоток в Новосибирском метро вырос на 2,6%.