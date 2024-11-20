Форум Транспорт России: губернатор Травников обсудил развитие дорожной сети НСО

В ходе встречи были затронуты вопросы реализации стратегически важных для Новосибирской области дорожных проектов. Среди них: строительство Восточного обхода, расширение Чуйского тракта, модернизация западного въезда в Новосибирск (Омский тракт), а также расширение дороги Р-254 до 4−6 полос. Кроме того, обсуждались перспективные проекты, в частности, Южный транзит и возможность привлечения федерального финансирования к его реализации. Андрей Травников подчеркнул значимость этих проектов для развития Новосибирска как крупного транспортного узла за Уралом.