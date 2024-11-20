Главные новости 20 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 ноября 2024 года.
Горячая линия связи между Россией и США не эксплуатируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что линия для коммуникаций между главами РФ и США не используется. Последний разговор лидеров двух государств по телефону состоялся 12 февраля 2022 года.
Названо возможное количество ATACMS, переданных Украине
Британская газета Times раскрыла данные об объемах поставок оружия дальнего действия на Украину. По данным журналистов, Киев получил 50 ракет ATACMS производства США.
Байден санкционировал поставку Киеву противопехотных мин
Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину. The Washington Post (WP) сообщила, что использовать взрывные устройства Вашингтон разрешил только на территории, которая считается «украинской».
Девять регионов России подверглись атаке украинских БПЛА
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации и перехвате 44 беспилотников ВСУ над российской территорией в течение минувшей ночи. БПЛА нейтрализовали над Новгородской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Московской и Смоленской областями.
Космический корабль Илона Маска совершил шестой тестовый полет
Компания Илона Маска SpaceX заявила об успешном летном испытании корабля Starship. Ракета-носитель стартовала с площадки запуска в Техасе и приводнилась в Индийском океане. Полет корабля длился один час пять минут.
Прогресс МС-28 уклонился от столкновения с космическим мусором
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» вынужденно изменил орбиту Международной космической станции из-за угрозы столкновения с обломками космического мусора.