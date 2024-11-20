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В Краснодаре хирурги спасли пациентку, которая лечила опухоль у знахарей

Краснодарские врачи удалили у женщины запущенную злокачественную опухоль.

Врачи Клинического онкологического диспансера № 1 города Краснодар спасли пациентку, которая долгое время пыталась самостоятельно лечить злокачественную опухоль. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

«Пациентка знала о своем диагнозе и при этом несколько лет занималась самолечением. Опухоль обнаружили на этапе, когда она была менее двух сантиметров и легко оперируема», — рассказал главный врач КОД № 1 Роман Мурашко.

Однако тогда вместо обращения к врачам женщина приняла решение лечиться с помощью народной медицины. Она ходила к знахарям и использовала рецепты из Интернета. Когда боль стала нестерпимой, пациентка все-таки пришла к медикам.

К этому моменту болезнь достигла четвертой стадии, а запущенная опухоль сигмовидной кишки уже затрагивала соседние органы: кишечник, мочевой пузырь и часть органов репродуктивной системы.

Онкологи разработали поэтапный план операции и девять часов боролись за жизнь пациентки. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы писали о мужчине, который год страдал от 17-килограммового образования пока не пришел к врачу.

здоровье