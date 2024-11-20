В Краснодаре завоют сирены

В мэрии города предупредили, что сигнал не предупреждает о какой-либо угрозе. Это предварительные испытания системы оповещения, которую модернизируют. В Краснодаре в этом году установили 105 новых мегафонов — в центре города, в спальных районах и близлежащих СНТ.