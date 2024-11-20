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В Краснодаре завоют сирены

Жителей просят соблюдать спокойствие.

Сегодня, 20 ноября, в 10.00 в Краснодаре завоют сирены. Жители будут слышать звуковой сигнал «Внимание всем!».

В мэрии города предупредили, что сигнал не предупреждает о какой-либо угрозе. Это предварительные испытания системы оповещения, которую модернизируют. В Краснодаре в этом году установили 105 новых мегафонов — в центре города, в спальных районах и близлежащих СНТ.

Горожан и гостей краевой столицы просят соблюдать спокойствие, не допускать паники, оставаться дома или на рабочих местах.

Еще одна проверка системы оповещения пройдет 27 ноября.

МЧС