Жаль, что запасы электричества сделать нельзя: Кто из жителей Кишинева в среду, 20 ноября, останется без света — публикуем адреса

В двух столичных секторах сегодня, 20 ноября, не будет света. Поставщик сообщает, что 20 ноября намечены перерывы в поставках электрической энергии.
Ботаника
- ул. Албица, 1−9, 6−12, 38, A. Болдур, 1, 1A, 9−11, 15−19, 4−6, 10−20, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29−31, 2−12, 14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 18, 30, 999, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Косашилор, 1−5, 7A, 2−4, Дечембриштилор, 54, Г. Безвиконь, 5, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 16/1, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 30, 19, 69, пер. Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 5A, 28, Имашулуй, 2, 4, 12−28, Леушень, 1−11, 2−16, Мунчешть, 263, 267−271, 426, 426/4, 600−654, 682−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор,
1 °F, 5, 10/1, П. де Флорь, 1−17, 2−4, 8−10, 14−28, Ревака, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 6, пер. Ревака, 2−4, С. Мурафа, 39, 41A, 45, 49−51, 44−56, В. Быкулуй, 999, В. Зарзэр, 1−3, 3B, 7, 11, 17−25, 31, 37, 4−16, 28−38, пер. В. Зарзэр, 3, 15, 27, 35, 4, 10, 16, 26−28, В. Тулник, 1−23, 4−8, 16−20 — с 09:10 до 16:15.
Центр
- ул. Сф. Штефан, 21−23, 43, Сихаструлуй, 42, 79A, 9990 — с 09:00 до 17:00.
- бул. Шт. чел Маре, 64, 64A — с 09:30 до 17:30.
Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.