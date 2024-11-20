Улицы Иркутска круглосуточно очищают от снега и мусора

В Иркутске на постоянной основе очищают дороги, тротуары, остановки, заездные карманы и пешеходные переходы. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, 20 ноября для уборки привлекли 120 человек и 40 единиц техники.
— С помощью снегоуборочной техники убираемся ночью и рано утром. Это помогает не создавать заторы и помехи движению транспорта. Сегодня почистили проезжую часть на Карла Маркса, Сухэ-Батора и Нижней Набережной, с утра — на Лермонтова, Севастопольской. Погрузку и вывоз снега осуществляем ежедневно, при необходимости пользуемся противогололедными материалами, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Помимо этого в течение всего дня будут убирать снег на Рабочего Штаба, Баррикад, Седова и многих других улицах. Тротуары почистят с помощью тракторных щеток на Баумана, Розы Люксембург и так далее. Продолжают приводить в порядок дорожные лотки и заездные карманы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дикие животные стали чаще выходить к людям в Иркутской области. 19 ноября на Ольхоне заметили рысь.