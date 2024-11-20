Улицы Иркутска круглосуточно очищают от снега и мусора

— С помощью снегоуборочной техники убираемся ночью и рано утром. Это помогает не создавать заторы и помехи движению транспорта. Сегодня почистили проезжую часть на Карла Маркса, Сухэ-Батора и Нижней Набережной, с утра — на Лермонтова, Севастопольской. Погрузку и вывоз снега осуществляем ежедневно, при необходимости пользуемся противогололедными материалами, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.