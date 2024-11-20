80 тысяч мальков выпустили в Воронежское водохранилище

— В сфере экологических инициатив компания проявляет себя как ответственный бизнес, регулярно реализующий проекты в своей области. По поручению губернатора Александра Гусева, как на уровне региона, так и на уровне города, вышли нормативно-правовые акты, которые упрощают процедуры и сокращают сроки предоставления муниципальных услуг для социально ориентированных предприятий. Администрация Воронежа продолжит поиск механизмов поддержки таких организаций, — отметил глава города.