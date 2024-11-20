80 тысяч мальков выпустили в Воронежское водохранилище

В Воронежское водохранилище выпустили 80 тысяч мальков толстолобика и сазана. Мэр Сергей Петрин поучаствовал в этом мероприятии во вторник, 19 ноября. На акцию по зарыблению «воронежского моря» главу региональной столицы пригласила компания «СИБУР». Об этом градоначальник рассказал в своем официальном телеграм-канале.
Он пояснил, что у процедуры зарыбления водохранилища есть множество преимуществ. Важно и то, какие мальки при этом выпускаются. Например, толстолобик и сазан — известные мелиораторы. Они способствуют очищению водоемов, играют важную роль в улучшении экосистемы, поддержании стабильности водного баланса.
Напомнил Сергей Петрин, что Воронежское водохранилище — это уникальный объект.
— Он является одним из крупнейших водоемов, полностью расположенных в городской черте. Для меня лично, как я уже говорил ранее, очень важно найти механизм его реновации, подчеркнул мэр.
И добавил, что компания «СИБУР» является лидером ЭКГ-рейтинга в Воронежской области. Кстати, акцию по зарыблению водохранилища они проводили и в прошлом году. Так что это уже стало доброй традицией.
— В сфере экологических инициатив компания проявляет себя как ответственный бизнес, регулярно реализующий проекты в своей области. По поручению губернатора Александра Гусева, как на уровне региона, так и на уровне города, вышли нормативно-правовые акты, которые упрощают процедуры и сокращают сроки предоставления муниципальных услуг для социально ориентированных предприятий. Администрация Воронежа продолжит поиск механизмов поддержки таких организаций, — отметил глава города.