Каждый второй житель Хабаровска не готов к переработкам

Однако 39% участников опроса готовы работать сверхурочно, если их труд будет щедро оплачиваться. Каждый пятый согласен увеличить рабочую неделю до 50 часов, а около 3% готовы трудиться до 80 часов в неделю. Мужчины и люди в возрасте 35−45 лет чаще остальных соглашаются на экстремально длительные переработки.