Каждый второй житель Хабаровска не готов к переработкам

Жители Хабаровска поделились своим отношением к переработкам. Большинство предпочитает придерживаться традиционной рабочей недели, даже если оплата за дополнительные часы выглядит привлекательно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
48% опрошенных хабаровчан рассказали, что не готовы трудиться более 40 часов в неделю, даже при достойной оплате. Чаще такого мнения придерживаются женщины и жители старше 45 лет.
Согласно опросу сервиса Superjob, люди с доходом меньше 50 тысяч рублей предпочитают стандартную продолжительность рабочей недели чаще, чем те, кто зарабатывает больше.
Однако 39% участников опроса готовы работать сверхурочно, если их труд будет щедро оплачиваться. Каждый пятый согласен увеличить рабочую неделю до 50 часов, а около 3% готовы трудиться до 80 часов в неделю. Мужчины и люди в возрасте 35−45 лет чаще остальных соглашаются на экстремально длительные переработки.