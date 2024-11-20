Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый второй житель Хабаровска не готов к переработкам

20 процентов опрошенных согласны увеличить рабочую неделю до 50 часов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровска поделились своим отношением к переработкам. Большинство предпочитает придерживаться традиционной рабочей недели, даже если оплата за дополнительные часы выглядит привлекательно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

48% опрошенных хабаровчан рассказали, что не готовы трудиться более 40 часов в неделю, даже при достойной оплате. Чаще такого мнения придерживаются женщины и жители старше 45 лет.

Согласно опросу сервиса Superjob, люди с доходом меньше 50 тысяч рублей предпочитают стандартную продолжительность рабочей недели чаще, чем те, кто зарабатывает больше.

Однако 39% участников опроса готовы работать сверхурочно, если их труд будет щедро оплачиваться. Каждый пятый согласен увеличить рабочую неделю до 50 часов, а около 3% готовы трудиться до 80 часов в неделю. Мужчины и люди в возрасте 35−45 лет чаще остальных соглашаются на экстремально длительные переработки.

занятость