В Ростовской области введена в строй новая пожарная часть

Решение разместить пожарное депо в хуторе принято в связи с удалённостью населенных пунктов этой части района от других пожарных формирований. Пожарная часть сможет оперативно реагировать на возгорания в административном центре сельского поселения, а также в Калиновском, Затонском, Варваринском, Водянском, где живут около 1,8 тыс. человек.
Для новой части куплены два пожарных автомобиля «Урал» и легковая «Нива», оборудование и средства связи.
Строительство и оснащение депо проводилось в рамках областной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за счёт областного бюджета. Подключение к системам водоснабжения, водоотведения и другим инженерным коммуникациям, а также асфальтирование подъездов к зданию и части улицы финансировались из районного бюджета.
Специалисты ПСЧ № 260 прошли профессиональное обучение для проведения аварийно-спасательных работ.