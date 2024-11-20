Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области введена в строй новая пожарная часть

В хуторе Меркуловский Шолоховского района введана в строй пожарная часть № 260. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Решение разместить пожарное депо в хуторе принято в связи с удалённостью населенных пунктов этой части района от других пожарных формирований. Пожарная часть сможет оперативно реагировать на возгорания в административном центре сельского поселения, а также в Калиновском, Затонском, Варваринском, Водянском, где живут около 1,8 тыс. человек.

Для новой части куплены два пожарных автомобиля «Урал» и легковая «Нива», оборудование и средства связи.

Строительство и оснащение депо проводилось в рамках областной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за счёт областного бюджета. Подключение к системам водоснабжения, водоотведения и другим инженерным коммуникациям, а также асфальтирование подъездов к зданию и части улицы финансировались из районного бюджета.

Специалисты ПСЧ № 260 прошли профессиональное обучение для проведения аварийно-спасательных работ.

МЧС