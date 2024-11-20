В Ростовской области введена в строй новая пожарная часть

Решение разместить пожарное депо в хуторе принято в связи с удалённостью населенных пунктов этой части района от других пожарных формирований. Пожарная часть сможет оперативно реагировать на возгорания в административном центре сельского поселения, а также в Калиновском, Затонском, Варваринском, Водянском, где живут около 1,8 тыс. человек.