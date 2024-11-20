«Везу в подарок гречку и шпроты»: крымчанка улетела в Перу, чтобы бороться за титул «Миссис Планета»

Мисс Туризм Крыма- 2022, экс-телеведущая Татьяна Федорищева представит Россию на международном конкурсе красоты «Миссис планета» в Перу. Он пройдет с 25 по 30 ноября. За престижный титул будут бороться 35 участниц из разных стран, которые прошли жесткий кастинг на английском и испанском языках, преодолели сложные интеллектуальные раунды, заинтересовали организаторов своей работой, хобби и планами на жизнь.
О Татьяне Федорищевой «Комсомолка» уже рассказывала. В августе этого года девушка стала третьей вице-мисс международного конкурса Miss Ocean World в Индии. Она запомнилась тем, что, нарушив правила, выступила в стилизованной форме Черноморского флота под видео с президентом Путиным. Вместо дисквалификации красавица попала на первые полосы всех индийских газет.
В этот раз Татьяна выйдет на сцену в образе Екатерины II. Винтажное платье с бархатной накидкой дополнят корона, скипетр и держава, которые девушка сделала сама.
«Меня вдохновил образ Екатерины II, в то время как трендом на конкурсах красоты становятся перьевые костюмы в духе карнавала. Мне же хочется выделиться настоящим национальным образом. Хотя организаторам это и не очень понравилось. Они долго просили меня “быть как все” и привезти крылья и перьевое бикини, но я отказалась. У нас хоть и есть Жар-Птица, все же наша культура намного богаче, чем образ сказочной пернатой», — рассказала КП-Крым модель.
Впереди у участниц конкурса модная битва, творческие номера, индивидуальные интервью на английском и испанском, а также благотворительность. В частности, девушки посетят центр развития и поддержки детей с аутизмом, где не только подарят подарки, но и проведут творческие выступления. Татьяна, например, будет показывать фокусы.
«Но сначала я как Мисс туризм Крыма хочу посетить остров Пасха. В подарок жителям острова, которые меня пригласили, везу нашу гречку и шпроты, правда, их придется регистрировать на таможне в Чили», — поделилась планами девушка.
Татьяне Федорищевой 33, и, поскольку в категорию «Мисс Планета» она уже не попадает (здесь участвуют девушки до 25-ти), ее определили в разряд «Миссис». Сам конкурс разделен на четыре категории по возрастам — от совсем юных участниц до замужних дам.