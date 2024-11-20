«Везу в подарок гречку и шпроты»: крымчанка улетела в Перу, чтобы бороться за титул «Миссис Планета»

«Меня вдохновил образ Екатерины II, в то время как трендом на конкурсах красоты становятся перьевые костюмы в духе карнавала. Мне же хочется выделиться настоящим национальным образом. Хотя организаторам это и не очень понравилось. Они долго просили меня “быть как все” и привезти крылья и перьевое бикини, но я отказалась. У нас хоть и есть Жар-Птица, все же наша культура намного богаче, чем образ сказочной пернатой», — рассказала КП-Крым модель.